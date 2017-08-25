Лечебное питание при гипертонии: самые полезные продукты

Развитию гипертонической болезни могут способствовать обильное питание, чрезмерное потребление поваренной соли, систематическое употребление алкоголя.В клиниках лечебного питания, где лечат людей с повышенным давлением с помощью специальных диет, в рационе значительно ограничивают поваренную соль, азотистые экстрактивные вещества, уменьшают содержание животных жиров и легко усваивающихся углеводов. Рацион пациентов с гипертонией обогащают продуктами, содержащими соли калия и магния, витамины C, P и группы B, растительные масла, липотропные вещества (метионин, холин). Диета пациента с повышенным давлением изобилует овощами и фруктами, обычный хлеб заменяют на хлеб грубого помола, к готовым блюдам добавляют отруби. В лечебном меню обязательно присутствуют морепродукты, богатые органическим йодом.Как правило, блюда готовят без соли, но иногда врач разрешает добавлять в пищу не более 3–5 г поваренной соли. Общее количество потребляемой в течение дня жидкости ограничивают 1,5 литра. В это количество жидкости включены также и первые блюда. Вторые блюда готовят в отварном или запеченном виде.Чем кормят пациентов с гипертонией в клиниках лечебного питанияПеречень продуктов, которые составляют основу меню для пациентов с гипертонией:- Овощи, фрукты и ягоды в сыром виде.- Продукты, богатые солями калия, – курага, изюм, чернослив, персики, бананы, абрикосы, ананасы, шиповник, картофель, капуста, баклажаны.- Продукты, богатые солями магния, – соя, овсяная, гречневая, пшенная крупы, грецкие орехи, миндаль, отруби.- Продукты моря, содержащие органический йод, – морская капуста, кальмары, морской гребешок, креветки, мидии.- Продукты, содержащие небольшое количество поваренной соли, – рис, овсяная и манная крупы, цветная и белокочанная капуста, морковь, свекла, картофель, судак, карп, щука, окунь, говядина, кролик.- Продукты, содержащие большое количество витамина C, – шиповник, черная смородина, клубника, крыжовник, апельсины, яблоки, капуста, сладкий красный перец, петрушка, укроп, зеленый лук.- Продукты, содержащие большое количество витаминов группы B, – отруби, ржаной и пшеничный хлеб грубого помола, пивные и пекарские дрожжи, продукты моря, соевая мука.