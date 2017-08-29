Опасны ли для здоровья лампы для маникюра?

Ученые из Американского фонда по борьбе с раком опровергли информацию, что ультрафиолет, который исходит от ламп для маникюра, может спровоцировать онкологические заболевания. Однако специалисты назвали более реальную опасность, которая грози человеку, если делать маникюр в салоне.В салонах используют лампы с ультрафиолетовым излучением, чтобы как можно быстрее высушить гель-лак, который долго будет держаться на ногтях. Ранее ученые утверждали, что лампы для маникюра испускают ультрафиолетовое излучение типа А, которое вызывает быстрое старение кожи, а в больших дозах приводит и к раку.Американский фонд по борьбе с раком кожи считает, что по интенсивности и времени воздействия лампы для маникюра при сушке ногтей риск минимальный. Вредного излучения так мало, что оно вряд ли сможет испортить здоровье. Куда выше риск заразиться гепатитом через нестерильные инструменты, утверждают специалисты.