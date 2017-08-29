Овощи, которые вредны для здоровья

Часто, когда мы хотим «почистить» организм, мы едим больше овощей. Но не все их из них полезны.КукурузаВ летнее время, скорее всего, вы увидите много початков кукурузы на каждом барбекю, в котором вы участвуете. Но кукуруза — это не только сезонный продукт. Мы едим кукурузу в виде попкорна, обработанного сиропа, сальсы и сухих завтраков. Из-за этого кукуруза часто пронизана кучей ГМО.КартофельВы догадались, что картофель, вероятно, самый опасный и вредный из всех овощей. Хотя он является абсолютной необходимостью (в любой форме) в любой праздник, крахмалистый овощ не совсем почитается, когда речь идет о выборе здоровой пищи. Основным сдерживающим фактором являются 36 граммов углеводов, которые помещаются в одну картошку. Итак, ешьте эти крахмалистые овощи в умеренных количествах.ДжикамаЛюбимчик фермерских рынков, jicama — довольно интересный, но довольно нелюбимый корневой овощ. Но в общей схеме вещей это также тот овощ, который занимает высокое место в углеводном рейтинге: 1 чашка ломтиков содержит 10,6 грамма углеводов. Его хруст заманчив, и его сочная консистенция похожа на вкусное яблоко. Это вкусно, но также стоит отметить, что это не лучший овощ, если вы хотите съесть побольшеВ целом, любые овощи, содержащие большое количество крахмала, будут не очень хороши, если вы хотите похудеть. Но, так как овощи все еще остаются натуральным продуктом, то, если употреблять их в сыром виде, то особого вреда здоровью они не причинят. Другое дело, различные блюда из овощей — к примеру, зажаренные на гриле или покрытые жирным соусом овощи не будут считаться полезной пищей.Возможное объяснение заключается в том, что «лучшие овощи» содержат большее количество клетчатки, чем другие, сохраняя вас дольше сытыми и предотвращая переедание. С другой стороны, крахмалистые продукты могут вызвать скачки сахара в крови, которые заставляют нас снова чувствовать голод значительно раньше. Попробуйте просто есть ограниченное количество. В целом, в одном эксперименте было выявлено, что люди, включившие в свою диету большое количество овощей, потеряли больше веса. Участники фактически потеряли дополнительно около половины фунта за каждую дополнительную порцию овощей. Какова бы ни была точная причина, считайте это хорошим предлогом, чтобы запастись сочными огурцами и помидорами — ваша талия поблагодарит вас за это!