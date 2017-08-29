Почему диеты не дают результата?

В стремлении похудеть люди выбирают десятки диет, пытаясь выбрать самую эффективную, но ничего не работает. Ученые из США выяснили, что лучшая диета — это отказ от всех диет.В современном мире господствует культ тела. Люди пытаются сделать всё, чтобы выглядеть как можно лучше. Люди, которые составляют всевозможные планы питания, разрабатывают заменители пищи и программы похудения, просто пытаются опустошить карманы худеющих. На самом деле достаточно понять устройство организма и следовать трём очень простым советам. Сбалансированное питание поможет телу похудеть и обрести тонус. Принято считать, что сладкое — враг красивой фигуры. Однако ученые сообщили, что не нужно отказываться от десерта. Раз в неделю можно позволить есть сладости, без вреда для фигуры. И последнее правило от диетологов: чтобы похудеть, нужно сжигать больше калорий, чем человек потребляет.