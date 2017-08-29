Секс по утрам способствует карьерному росту, утверждают американские ученые. В исследовании приняли участие 500 пар в возрасте от 18 до 50 лет.Специалисты из США провели исследование, в ходе которого опросили 500 пар на тему личной жизни, спортивных достижений, профессиональной деятельности и успехов в карьере. После анализа результатов ученые нашли связь между сексуальной жизнью партнеров и их успехами в работе. Главным критерием профессиональной успешности оказалось время суток, в которое пара предпочитала заниматься сексом. Карьерный рост следовал за теми партнерами, которые увлекались плотскими утехами в утренние часы, таких пар оказалось 70%. Остальные 30% пар, уделяющих сексу другое время суток, были менее успешными в профессиональной деятельности.