Ученые обнаружили в сыре микроэлемент для «эликсира жизни»

Ученые обнаружили в сыре микроэлемент для создания «эликсира жизни», об этом исследователи рассказали общественности. Речь идет о таком микробе, который действительно способен продлевать человеку жизнь.Бактерия под названием Propionibacterium freudenreichii имеет все шансы подарить человеку хорошее здоровье и длительную жизнь с минимум болезней, а находится она в составе сыров Эмменталь и Грюйер. Микроб во взаимодействии с молочной кислотой создает такие вещества, которые помогают организму защищаться и оправляться от стресса, укреплять иммунитет, а также восстанавливать кишечную микрофлору и бороться с патогенами.Немного раньше сообщалось, что любители жирных сыров намного меньше страдают от избытка вредного холестерина. Также эксперты установили, что поклонники молочной продукции являются главными претендентами на обладание тонкой талией, а также защищены от высокого артериального давления.