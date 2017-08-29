Кофе мешает похудеть

Оказывается, кофе может подталкивать нас к употреблению сладкого. Пища, которую мы едим, из-за кофе может казаться нам менее сладкой. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Корнелльского университета.В исследовании приняли участие две группы добровольцев. Первая группа выпивала кофе без кофеина, а вторая - такой же кофе, в который исследователи добавили 200 миллиграммов кофеина. Обе группы пили кофе с сахаром.Однако участникам из второй группы их напиток показался менее сладким.Также исследователи оценивали уровень бодрости добровольцев. Еще участников спрашивали, какой кофе они пили (с кофеином или без). Ученые обнаружили: добровольцы из обеих групп после употребления кофе стали бодрее. Кроме того, участники не могли угадать, был ли в их напитке кофеин.