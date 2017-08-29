Ученые подсчитали, сколько недосыпают новоиспеченные родители

Родители теряют более шести недель сна в первый год после появления в семье ребенка. Чаще всего сон нарушает его плач, ночное кормление и личные переживания родителей. Бессонница и бесконечная цепочка домашних дел также отнимают у родителей ценные часы сна.По данным британских ученых, родители спят ночью всего 5,1 часа в первый год жизни ребенка. Получается, в среднем они не досыпают 2,9 часа за ночь. Между тем, 8 часов сна - рекомендованная норма для всех взрослых. В неделю, получается, родители теряют 20,3 часа сна, а за первый год - 44 дня.Родители просыпались в 62% случаев из-за ночного кормления, в 58% - так как ребенок плакал или ходил, в 45% случаев - волнуясь о безопасности ребенка, в 34% - вследствие бессонницы и низкого качества сна в целом и в 27% - чтобы сделать дела по дому.Что касается прочих раздражающих факторов вроде храпа партнера, то исследование более 1800 человек, состоящих в браке, показало: обычно человек просыпается из-за партнера чаще двух раз в неделю. В год это 109 раз. Притом, среднестатистический британец на сон тратит 118 дней в году. За жизнь - 26 лет.