Кодеин усиливает боли, констатируют врачи
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Ученые специально сравнили кодеин с морфином. Оба препарата относятся к опиатам, но морфин сильнее и реже выписывается пациентам. У кодеина обезболивающий эффект менее выражен, правда, он дает ту же степень повышенной чувствительности к боли. С этим аспектом приема опиатов фармацевтам никак не удается справиться, а меры контроля кодеина не такие жесткие, как морфина.
Кодеин широко применяют уже более 100 лет. По словам профессора Пола Ролана, пациенты нередко жалуются, что от кодеина у них начинает сильнее болеть голова при регулярном использовании средства. Люди, редко принимающие кодеин, не должны беспокоиться о негативных последствиях. А вот лечение пациентов с хроническими болями становится непростой задачей.
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