Кодеин усиливает боли, констатируют врачи

Обезболивающее кодеин - один из самых проблемных препаратов. Чем больше человек его принимает, тем хуже себя чувствует, говорит исследование Университета Аделаиды. Так, хронические головные боли - крайне неприятный побочный эффект кодеина.Ученые специально сравнили кодеин с морфином. Оба препарата относятся к опиатам, но морфин сильнее и реже выписывается пациентам. У кодеина обезболивающий эффект менее выражен, правда, он дает ту же степень повышенной чувствительности к боли. С этим аспектом приема опиатов фармацевтам никак не удается справиться, а меры контроля кодеина не такие жесткие, как морфина.Кодеин широко применяют уже более 100 лет. По словам профессора Пола Ролана, пациенты нередко жалуются, что от кодеина у них начинает сильнее болеть голова при регулярном использовании средства. Люди, редко принимающие кодеин, не должны беспокоиться о негативных последствиях. А вот лечение пациентов с хроническими болями становится непростой задачей.