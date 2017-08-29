Леворукость и праворукость определяют гены

10% левшей обязаны своей особенностью генам. По мнению ученых, данный показатель определяется на стадии внутриутробного развития. И им удалось выявить генетическую систему, отвечающую за это.Итак, первые различия в левой и правой половине тела развиваются еще в утробе. Потом они выливаются в асимметрию мозга, которая связана с тем, будет ли человек левшой. Прицельный анализ генов показал: здесь важны варианты гена PCSK6. К примеру, у грызунов дефекты в PCSK6 приводят к тому, что органы у животных смещены. Так, сердце может оказаться справа, а печень - слева.Но PCSK6 все-таки полностью не объясняет феномен праворукости и леворукости. Дело в том, что 90% людей - правши. Согласно одной теории, это связано с развитием левого полушария мозга, отвечающего за языковые функции. Для наших предков язык стал значимым элементом жизни, поэтому левое полушарие взяло на себя главенствующую роль. Но тогда получается, что леворукость - побочный эффект процесса языкового развития.Есть даже точка зрения, согласно которой изначально язык развивался как набор жестов (опять работает цепочка леворукости/праворукости и языковых навыков). Данная связка наблюдается у обезьян. Что касается леворукости, в прошлом месяце Медицинский центр Университета в Утрехте выявил связь леворукости и риска рака груди, повышенного более чем в два раза.