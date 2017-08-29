Недосып неожиданным образом влияет на поведение человека

Известно, что многие мировые лидеры спят недостаточное количество часов. И это может быть опасно с точки зрения глобальной политики. Как отмечает The Daily Mail, недосып часто связан с рискованным поведением. Человек принимает рискованные решения, даже если это для него не свойственно, не отдавая себе в этом отчет. Соответствующий риск повышается, когда продолжительность сна падает до 5 часов за ночь.Был проведен эксперимент с участием 14 человек, которым предстояло сыграть в азартную игру на деньги. Комментирует профессор Бауманн Кристиан из Университета Цюриха: "Добровольцы спали по пять часов за ночь, а затем играли. Можно было принять автоматический платеж (20 швейцарских франков) или играть на сумму до 100 франков. Чем более рискованное поведение, тем выше риск потерять все или получить большее количество денег.Оказалось, недосып реально влиял поведение добровольцев - некоторые стали чаще рисковать, а некоторые лаже специально шли на риск. Но опасностей такого поведения люди не видели. Они не осознавали, что их поведение изменилось. При недосыпе медленных мозговых волн в правой части префронтальной коды становится меньше. А эта зона связана с поведением, характерным для рискованных людей".