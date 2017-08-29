Недосып неожиданным образом влияет на поведение человека
Добавил medic в категорию Психиатрия
Был проведен эксперимент с участием 14 человек, которым предстояло сыграть в азартную игру на деньги. Комментирует профессор Бауманн Кристиан из Университета Цюриха: "Добровольцы спали по пять часов за ночь, а затем играли. Можно было принять автоматический платеж (20 швейцарских франков) или играть на сумму до 100 франков. Чем более рискованное поведение, тем выше риск потерять все или получить большее количество денег.
Оказалось, недосып реально влиял поведение добровольцев - некоторые стали чаще рисковать, а некоторые лаже специально шли на риск. Но опасностей такого поведения люди не видели. Они не осознавали, что их поведение изменилось. При недосыпе медленных мозговых волн в правой части префронтальной коды становится меньше. А эта зона связана с поведением, характерным для рискованных людей".
Добавить комментарий