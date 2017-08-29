Йога может помешать женщине стать матерью

По словам ученых из Гарвардской школы общественного здоровья, для огнезащиты мебели, детских товаров и ковриков для йоги используются опасные соединения - фосфорорганические антипирены. Они снижают успешность ЭКО. Специалисты изучили образцы мочи женщин, проходивших процедуру ЭКО, пишет The Hindustan Times.Больше чем у 80% участниц в моче нашли метаболиты трех антипиренов. У женщин с повышенной концентрацией этих метаболитов вероятность успешного оплодотворения была снижена на 10%, а вероятность имплантации эмбриона - на 31%. Кроме того, у таких участниц беременность подтверждалась во время УЗИ на 41% реже, и им на 38% реже удавалось родить живого ребенка по сравнению с женщинами, у которых уровень метаболитов был ниже.Ученые советуют женщинам, решившимся на ЭКО, избегать продуктов с антипиренами. Предыдущие исследования, проведенные на животных, показали: антипирены способны нарушать гормональный фон. Также было установлено, что эти соединения могут попадать из мебели и других продуктов в воздух и пыль.