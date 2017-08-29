Ученые открыли пользу тетриса для человека

Шведские психиатрии высоко оценили влияние тетриса на способность психики человека реабилитироваться после стресса.В частности, ученые провели эксперимент с участием добровольцев, переживших ДТП или ставших свидетелями аварии. Их заставили играть в карманную компьютерную игру по шесть часов подряд.Результаты исследования показали: 62% испытуемых реже страдали от навязчивых воспоминаний о перенесенном стрессе.Ученые пришли к выводу, что постоянная игра в тетрис требовала от добровольцев повышенной концентрации и внимания на протяжении всего эксперимента. Увлеченный игрой, мозг блокирует нервные импульсы, приводящие к стрессу и возбуждающие в памяти травмирующие воспоминания.Специалисты не исключают, что тетрис-терапия при усиленном изучении сможет стать полноценным механизмом психологической реабилитации для людей, которые пережили потрясения.