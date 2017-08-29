Медленная потеря веса на диете более эффективна в долгосрочной перспективе

Ученые из Университета Дрекселя считают, что диет, направленных на быстрый краткосрочный результат, следует избегать, потому что более длительная постепенная потеря веса является лучшей стратегий для избавления от лишних килограммов.Исследование, проведенное диетологами, показало, что лучше использовать стратегию «черепахи», чем «зайца», и отбросить попытки пытаясь похудеть слишком быстро. Двухлетнее исследование установило, что люди, которые терпеливо теряют килограмм за килограммом в течение года, в результате избавляются от гораздо большего количества лишнего веса, чем те, кто следует так называемым йо-йо диетам.«Кажется, что стабильное повторяющееся поведение, связанное с потреблением пищи и потерей веса, является более эффективным методом для поддержания изменений в долгосрочной перспективе, – говорит доктор Эмили Фейг. – Даже если вы теряете незначительную часть лишнего веса с каждым месяцем, помните, что в итоге вы достигните своей цели и сможете закрепить изменения». Диеты йо-йо, несомненно, демонстрируют более захватывающие и впечатляющие результаты на ранней стадии, но через год участники, следовавшие данным диетам, потеряли меньше веса, чем те, кто был более последовательным в похудении, отмечают эксперты. По мнению специалистов, слишком строгая диета с подходом «все или ничего» часто приводит к тому, что люди теряют силу воли и восстанавливают вес.