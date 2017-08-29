Медленная потеря веса на диете более эффективна в долгосрочной перспективе
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Исследование, проведенное диетологами, показало, что лучше использовать стратегию «черепахи», чем «зайца», и отбросить попытки пытаясь похудеть слишком быстро. Двухлетнее исследование установило, что люди, которые терпеливо теряют килограмм за килограммом в течение года, в результате избавляются от гораздо большего количества лишнего веса, чем те, кто следует так называемым йо-йо диетам.
«Кажется, что стабильное повторяющееся поведение, связанное с потреблением пищи и потерей веса, является более эффективным методом для поддержания изменений в долгосрочной перспективе, – говорит доктор Эмили Фейг. – Даже если вы теряете незначительную часть лишнего веса с каждым месяцем, помните, что в итоге вы достигните своей цели и сможете закрепить изменения». Диеты йо-йо, несомненно, демонстрируют более захватывающие и впечатляющие результаты на ранней стадии, но через год участники, следовавшие данным диетам, потеряли меньше веса, чем те, кто был более последовательным в похудении, отмечают эксперты. По мнению специалистов, слишком строгая диета с подходом «все или ничего» часто приводит к тому, что люди теряют силу воли и восстанавливают вес.
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