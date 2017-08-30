Медики советуют раз и навсегда отказаться от воды в пластиковых бутылках

Пластиковая бутылка воды может быть опасной.Как много уже было сказано о том, что нужно беречь природу и стараться быть максимально безопасным жителем для нашего дома, но все без толку. Не так давно, ученые даже заявили, что с определенного момента мы "живем в долг" и ресурсы Земли больше не восстанавливаются. А что если наши привычки вредят не только планете, но и нам.Сколько ни говори про вред пластика — все без толку. Мы не можем отказаться от комфортной бутылочки, которую вкушаем словно самый вкусный латте. Но давайте прекратим это делать, ведь на это есть веские причины. Почему так вредна вода в бутылке?Во-первых, стоит заметить, что полезнее и нужнее напитка для человека, чем вода придумать сложно. Все эти ваши чай-матча и другие полезные приблуды и рядом не стояли с одной из главных составляющих нашего организма. Отсюда же и правило о том, что стаканчик холодненькой стоит выпивать по утрам. Выпивать воды, но не холодненького пива.Пластик отравляет водуТот факт, что пластик может отравлять воду и заражать ее вредными веществами выглядит, как заголовок очередной дешевой передачи по телевидению. Однако это факт. Факт с научными объяснениями и довольно нерадужными подпунктами.Так, жителям привелегерованного ОАЭ и в голову не придет пить воду из пластиковой бутылки, которая перед этим немного полежала в машине под солнцем. Такую воду изнеженные арабы назовут "испорченной" и выбросят. Все дело в том, что во время минимального нагревания, пластиковая бутылка выделяет такое вещество, как бисфенол А. Он совершенно логично переходит в воду, а человеческим организмом распознается, как эстроген (женский гормон, который может влиять на работу нашей эндокринной системы).Можно с уверенностью утверждать, что безобидная теплая минеральная водичка в пластиковой бутылочке может негативно влиять на работу нашего мозга, подорвать иммунитет и даже развить астму и диабет. В худших случаях — рак. Поэтому не стоит греть что-либо из продуктов питания, если они находятся в пластиковой таре. А лучше и вовсе ими не пользоваться. Ну что вы в самом деле.Пластик вызывает бесплодиеТак, пластик вызывает вовсе не Хьюстона, а бесплодие. Все связано с вышеупомянутым дурацким бисфенолом, наличие в организме которого может прямиком влиять на нашу репродуктивную функцию. Вот так безобидная пластиковая бутылочка может стать спонсором постоянных попыток сделать ЭКО. И страданий.Пластиковую бутылку нельзя пополнять дваждыПластиковая бутылка она не банковская карта и даже не стеклянная тара. Она — одноразовая посуда. А это означает, что из экономных побуждений, заливать что-либо в пластик второй раз уже нельзя. Пластик может менять форму и ломаться, а это влечет за собой размножение вредных бактерий.Так, можно легко подхватить норовирус и даже обычное отравление. А все другие многоразовые бутылки, которые, например, используем во время занятия спортом, нужно полоскать в холодной воде перед употреблением.Пластик вредит экологииНе секрет, что пластиковая бутылка подвергается переработке, но из всего количества пластиковых бутылок мира, только 1 процент подлежит переработке. Все остальное количество годами гниет на свалках, отравляя воздух и окружающую среду. По последним данным, к 2050 году у нас будет лежать 26 миллионов фунтов пластика, которые никуда не денутся.Не весь пластик вреденКонечно, мы не призываем полностью отказаться от пластиковых бутылок, но призываем откинуть прочь одноразовые пластиковые бутылки. Тут на помощь приходит так называем многоразовый пластик. Это те модные бутылочки, которые часто красуются в кадрах в Инстаграм.Большие белые бутылки, например, My Bottle и любая другая спортивная тара. Такой пластик носит канцелярское название "пищевой пластик" и способен пережить вторичное, пятеричное и просто многоразовое использование. Поэтому, если ты не хочешь пить вредную воду и хочешь помочь окружающей среде, то стоит выбрать многоразовую бутылку из пищевого пластика. Это и удобно, и экономично, и безопасно.