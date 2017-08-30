Диетологи напомнили основные принципы раздельного питания

Эффективный способ похудеть без стресса.Никто не любит правил и ограничений, тем более в питании. Согласно статистическим данным, 90% процентов начавших следовать той или иной диете рано или поздно от нее отказывается, чтобы оказаться на первоначальном уровне. Раздельное питание для похудения отличается от диет тем, что практически не требует никаких ограничений в еде.В каждом продукте содержится определенное сочетание углеводов, белков, жиров. В раздельном питании их принято относить к той или иной группе:Белком богаты мясные продукты, рыба, сыр, хлебные злаки, бобовые, орехи.В виде крахмала углеводы содержатся в ржи, пшенице, картофеле. Крахмалом также богаты зеленый горошек, кабачки, тыква. Меньше крахмала в свекле, капусте, моркови. Совсем мало в зеленых овощах: сельдерее, капусте, листьях свеклы, репе, тыкве, огурцах, петрушке, чесноке, баклажанах, зеленом горошке, редисе.Углеводов в виде сахара много в меде, сахарном песке, сиропах, сладких фруктах – бананах, изюме, финиках, черносливе, хурме, груше.Оливковое, подсолнечное, кукурузное, сливочное, ореховое масла богаты жирами. Их также много в сале, мясе жирных сортов, жирной рыбе, орехах.Кислые фрукты представлены апельсинами, яблоками, лимонами, виноградом, сливами кислых сортов, а также овощем квашеной капустой.Полукислыми фруктами считаются сладкие яблоки, персики, груши, абрикосы, сливы, черника.При составлении меню раздельного питания для похудения требуется учесть несовместимость некоторых разновидностей белка. Можно одновременно употреблять несколько сортов орехов, но не стоит смешивать белок разных продуктов. К примеру, белок, содержащийся в мясе, требует кислой среды вначале переваривания, а белок сыра – в его конце.Еще несколько принципов раздельного питания:Не стоит "помогать" усвоению белка, употребляя мясную пищу с лимонным соком, уксусом, кислыми фруктами. Кислота снижает выделение желудочного сока, отчего переваривание мяса замедляется. Сыры или орехи из-за высокого содержания жиров тормозят выделение сока в желудке, что позволяет им избежать загнивания и рано или поздно оказаться переваренными.Белковые продукты совместимы с зеленью, зелеными овощами, где практически нет крахмала: свежими зелеными бобами, нежными сортами кабачков и тыквы, сельдереем, огурцами, редисом, петрушкой, салатом.Жирные блюда замедляют выделение желудочного сока, поэтому не стоит употреблять белок с жирной пищей. В противном случае белок переварится не полностью. Действие жира устраняется употреблением зелени, зеленых овощей. Салаты не стоит заправлять растительным маслом.Как правило, при раздельном питании становится ненужным любое масло, что важно для похудения. Масло – не еда, а приправа. Если то или иное блюдо не хочется есть без масла, организму данное блюдо не требуется.Сахара не совместимы с белковой пищей, поскольку усваиваются в кишечнике. Задержавшись в желудке, где тепло и влажно, сахара вызывают брожение и образование газов.Сладкие продукты также не стоит употреблять с углеводами. Допустимо сочетание масла и хлеба, но без варенья или джема. Не стоит совмещать за один прием мед и пирожки.Млекопитающие, в отличие от взрослых людей, употребляют молоко только в детском возрасте. В желудке оно сворачивается и становится творогом, обволакивая другую пищу и тем самым препятствуя ее перевариванию. Молоко лучше пить отдельно, само по себе. Даже в сочетании с кашами польза от него невелика.Стоит избегать десертов, причем данное правило важно не только для похудения. При раздельном питании как самостоятельное блюдо пирожные, сладкие фрукты хорошо перевариваются. В сочетании с другими продуктами переваривание существенно ухудшается.Помните, правильное питание позволяет не только похудеть, но и стать здоровым, преодолеть депрессию и стресс.