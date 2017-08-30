Ученые разработали новый метод по борьбе с раковыми опухолями
Свою технологию специалисты назвали Caspase Independent Cell Death (CICD). Во время экспериментов учёным удалось полностью избавиться от раковых опухолей. На данный момент большинство противораковых терапий, включая химиотерапию, радиацию и иммунотерапию, работают за счёт апоптоза, являющегося методом для убийства раковых клеток. Когда начинается процесс уничтожения клеток, активизируются белки, называемые каспазами. Учёные уверены, что именно это и приводит к полному уничтожению всех злокачественных клеток.
Исследования показали, что новый метод CICD без апоптоза часто приводил к полной регрессии опухоли. В экспериментах приняли свыше 50 лабораторных крыс. У каждой из них был диагностирован рак, но после тщательного наблюдения от опухоли не осталось и следа.
Добавил Ivan в категорию Онкология
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