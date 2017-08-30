Ученые разработали новый метод по борьбе с раковыми опухолями

Научные сотрудники Университета Глазго обнаружили новый способ, который позволит избавиться в короткие сроки от раковых клеток. Учёные считают, что их метод может быть гораздо эффективнее, чем другие анонсированные ранее.Свою технологию специалисты назвали Caspase Independent Cell Death (CICD). Во время экспериментов учёным удалось полностью избавиться от раковых опухолей. На данный момент большинство противораковых терапий, включая химиотерапию, радиацию и иммунотерапию, работают за счёт апоптоза, являющегося методом для убийства раковых клеток. Когда начинается процесс уничтожения клеток, активизируются белки, называемые каспазами. Учёные уверены, что именно это и приводит к полному уничтожению всех злокачественных клеток.Исследования показали, что новый метод CICD без апоптоза часто приводил к полной регрессии опухоли. В экспериментах приняли свыше 50 лабораторных крыс. У каждой из них был диагностирован рак, но после тщательного наблюдения от опухоли не осталось и следа.