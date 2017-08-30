Пищевое отравление – причины, симптомы, диагностика и лечение

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с пищевым отравлением, которое проявляется тошнотой, рвотой и диареей. Согласитесь, что это не очень приятное заболевание. Именно поэтому каждый должен знать, что необходимо предпринять для облегчения симптомов пищевого отравления.ПричиныПрежде всего, хотелось бы сказать, что пищевое отравление может быть инфекционным и неинфекционным. Инфекционное пищевое отравление возникает в результате попадания в организм человека микробов и вирусов. Неинфекционные отравления развиваются в результате употребления химикатов, тяжёлых металлов, ядов и т. д.Согласно статистике, чаще всего пищевое отравление возникает в результате употребления некачественных молочных продуктов, яиц, мяса, рыбы, кремовых кондитерских изделий, домашних консервов и т. д.СимптомыПервые симптомы пищевого отравления начинают проявляться спустя 2-12 часов после употребления некачественного продукта или токсина. У человека повышается температура тела, появляются общее недомогание, тошнота, рвота, понос, снижение давления и вздутие живота. Нередко у человека проступает холодный пот. Если вы выявили у себя эти симптомы, то лучше сразу обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение.Если вы уверены в том, что продукт, после которого вам стало плохо, является некачественным, то его не следует выбрасывать. Он может понадобиться для определения возбудителя, который привёл к пищевому отравлению.Читайте также: Исследование показало, почему люди не могут сбросить лишние килограммыДиагностика и лечениеДля постановки диагноза необходимо сдать на анализ кровь, кал, рвотные массы и продукты питания, которые привели к заболеванию.Лечение заключается в промывании желудка и приёме энтеросорбентов. Во время поноса и рвоты выделяется большое количество жидкости, поэтому очень важно употреблять большое количество минеральной воды без газа. Если приём жидкости вызывает рвоту, то следует пить воду маленькими порциями.