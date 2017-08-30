Пищевое отравление – причины, симптомы, диагностика и лечение

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с пищевым отравлением, которое проявляется тошнотой, рвотой и диареей. Согласитесь, что это не очень приятное заболевание. Именно поэтому каждый должен знать, что необходимо предпринять для облегчения симптомов пищевого отравления.

Причины
Прежде всего, хотелось бы сказать, что пищевое отравление может быть инфекционным и неинфекционным. Инфекционное пищевое отравление возникает в результате попадания в организм человека микробов и вирусов. Неинфекционные отравления развиваются в результате употребления химикатов, тяжёлых металлов, ядов и т. д.

Согласно статистике, чаще всего пищевое отравление возникает в результате употребления некачественных молочных продуктов, яиц, мяса, рыбы, кремовых кондитерских изделий, домашних консервов и т. д.

Симптомы
Первые симптомы пищевого отравления начинают проявляться спустя 2-12 часов после употребления некачественного продукта или токсина. У человека повышается температура тела, появляются общее недомогание, тошнота, рвота, понос, снижение давления и вздутие живота. Нередко у человека проступает холодный пот. Если вы выявили у себя эти симптомы, то лучше сразу обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение.

Если вы уверены в том, что продукт, после которого вам стало плохо, является некачественным, то его не следует выбрасывать. Он может понадобиться для определения возбудителя, который привёл к пищевому отравлению.

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Диагностика и лечение
Для постановки диагноза необходимо сдать на анализ кровь, кал, рвотные массы и продукты питания, которые привели к заболеванию.

Лечение заключается в промывании желудка и приёме энтеросорбентов. Во время поноса и рвоты выделяется большое количество жидкости, поэтому очень важно употреблять большое количество минеральной воды без газа. Если приём жидкости вызывает рвоту, то следует пить воду маленькими порциями.

Добавил Ivan в категорию Гастроэнтерология

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