Домашние животные могут являться причиной вашего заболевания

Если у вас дома есть домашний питомец, будьте осторожны, так как новое исследование показывает, что домашние животные могут передавать инфекцию людям.Люди с ослабленной иммунной системой, маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди являются особенно уязвимыми, поэтому медицинские работники и владельцы домашних животных должны быть осведомлены об этом риске, чтобы предотвратить заболевания.Все домашние животные могут передавать болезни людям. Например, собаки, кошки, грызуны, рептилии и амфибии могут передавать сальмонеллу, с множественной лекарственной устойчивостью бактерий (в том числе Клостридии), Кампилобактер еюни и другие заболевания. Паразиты, такие как нематоды, аскариды и токсоплазмы также могут быть переданы через домашних животных. Инфекция может быть передана через укусы, царапины, слюни и контакт с калом. Рептилии и земноводные могут передавать заболевание косвенно, например, через загрязненные поверхности.Доктор Стилл сказал, что пациенты, которые имеют домашних животных, должны заботиться не только о своем здоровье, но и о благосостоянии своего питомца. А также врачи и другие медицинские работники должны знать о ваших питомцах и иметь ввиду этот факт при оказании помощи на приеме.