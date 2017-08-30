Нехватка сна влияет на состояние памяти

Бессонная ночь перед экзаменом может показаться хорошей идеей для того, чтобы лучше подготовится к предстоящим тестам. Однако, новое исследование предполагает, что это вряд ли принесет какую-либо помощь…Ученые обнаружили, что сон, память и обучение: все это глубоко переплетаются между собой. Большинство животных, которые не получают достаточного отдыха могут бороться, чтобы вспомнить что-то в течение короткого промежутка времени, и этот процесс известен как консолидация памяти.Исследователи изучили нейроны спинного мозга (DMP), иначе известные как консолидаторы памяти. Они обнаружили, что, когда DPM нейроны активируются, потребность во сне у человека возникает в большей степени. Тем не менее, когда они были выключены, нейроны все равно не переставали взаимодействовать; это потому, что уплотнители памяти ингибируют состояние бодрствования, тем самым преобразуя краткосрочные и долгосрочные воспоминания.«Зная, что сон и память связаны друг с другом, это может помочь выяснить, как они влияют на состояние человека в случает бессонницы или расстройства памяти, что может помочь при выздоровлении», - сказал Кристманн.