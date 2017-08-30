Детские зубы могут содержать ключи к будущим рискам для здоровья

Простой тест на молочных зубах может прогнозировать потенциальные проблемы со здоровьем в зрелом возрасте, такие как диабет и болезни сердца, говорят ученые.Исследователи из университетов Брэдфорда и Дарем проанализировали зубы детей и взрослых двух кладбищ 19-го века.Они обнаружили, что биохимический состав зубов, которые формировались в утробе матери в первые годы ребенка, не только давали представление о здоровье матери и ребенка, они даже показали существенные различия между этими младенцами.Уровни углерода и изотопов азота в строении костей и зубов, а также взаимосвязь между ними, можно изменить различными диетами. Уровни изотопа азота выше у людей, употребляющих в пищу больше белка, чаще при грудном вскармливании, и ниже, как правило, у вегетарианцев.Ведущий исследователь доктор Джулия Бэмонт из школы Брэдфорда археологических наук считает, что количество белка далеко не показатель крепкого здоровья, более высокие уровни изотопов азота показали, что матери страдали от недоедания и стресса. «Если мы сможем показать, что молочные зубы, которые потеряли естественно, обеспечивают маркерами стресса в первые месяцы жизни, мы могли бы иметь важный показатель будущих рисков для здоровья, таких как диабет и болезни сердца», - сказала она.