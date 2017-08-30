Ибупрофен может спровоцировать повышение давления

Люди, имеющие артрит, также находятся в группе риска болезней сердца и инсульта, если они принимают ибупрофен для подавления болей, пишет The Daily Mail со ссылкой на Университетский кардиологический центр Цюриха. Оказывается, ибупрофен сильнее повышает давление, чем другие обезболивающие средства.Принимая во внимание, что среди пожилых людей, помимо артрита, часто встречается и гипертония, выводы весьма тревожны. Видимо, нестероидные противовоспалительные препараты и ибупрофен, в частности, не так безопасны, как считалось ранее. В рамках исследования на примере пациентов было установлено: ибупрофен повышает на 61% показатели распространения гипертонии по сравнению с целекоксибом.На самом деле, целекоксиб даже снижал давление. А вот ибупрофен и напроксен (еще одно средство из того же класса) его повышали. Первый делает это сильнее всего. Значит, ибупрофен можно считать реальным фактором, повышающим риск болезней сердца и инсульта.