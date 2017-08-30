Ибупрофен может спровоцировать повышение давления
Принимая во внимание, что среди пожилых людей, помимо артрита, часто встречается и гипертония, выводы весьма тревожны. Видимо, нестероидные противовоспалительные препараты и ибупрофен, в частности, не так безопасны, как считалось ранее. В рамках исследования на примере пациентов было установлено: ибупрофен повышает на 61% показатели распространения гипертонии по сравнению с целекоксибом.
На самом деле, целекоксиб даже снижал давление. А вот ибупрофен и напроксен (еще одно средство из того же класса) его повышали. Первый делает это сильнее всего. Значит, ибупрофен можно считать реальным фактором, повышающим риск болезней сердца и инсульта.
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