Уникальное приложение диагностирует рак по фотографии глаз
Ученые создали приложение BiliScreen. Оно использует особые алгоритмы, чтобы по фотографии глаз определить уровень билирубина. При раке поджелудочной уровень билирубина начинает повышаться, делая белок глаза желтым. То же происходит при гепатите. Невооруженный глаз заметит пожелтение, когда будет уже слишком поздно. Приложение же фиксирует даже незначительные изменения.
Это дешевле и проще, чем стандартный тест крови. Чтобы освещение не мешало приложению, можно использовать специальную коробку, блокирующую свет, или бумажные очки с цветными квадратами по краям. С коробкой приложение было точным на 90% от показателей теста крови, показали эксперименты.
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