Чтобы быть здоровым, нужно есть сезонные продукты

Бактерии сопровождают человека с первых дней жизни. Они играют важную роль в развитии организма, передает Live Science. В частности, микрофлора кишечника помогает переваривать пищу, устанавливает скорость метаболизма, регулирует вес человека и меняет работу иммунитета. Группа специалистов под руководством Джастина Сонненбурга из Стэнфордского университета исследовала работу микрофлоры на примере жителей Танзании - Хадза.Это одна из немногих оставшихся групп людей, живущих традиционным укладом собирателей-кочевников. И известно, что Хадза очень редко имеют хронические заболевания, характерные для жителей Запада. Анализ показал: у представителей Хадза более разнообразная микрофлора, чем у американцев. Более того, их микрофлора меняется в зависимости от сезонного рациона. Бактерии, присутствовавшие в образцах кала, забранных в засушливый сезон, полностью пропадали в сезон дождей.В развитых странах нет пищевой привязки к сезону, и микрофлора менее разнообразна. А это негативно отражается на здоровье. Итак, во время сезона дождей Хадза собирают ягоды и мед, а в засушливый сезон они охотятся. Рацион кардинально отличается в зависимости от сезона, но есть общие элементы. Это продукты, богатые клетчаткой, клубни и плоды баобаба. В среднем потребляется 150 граммов клетчатки в день, что, к примеру, в 10 раз больше показателей американцев.