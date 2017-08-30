Ученые: женщины намного выносливее мужчин

Британские ученые пришли к выводу, что женщины намного выносливее мужчин. Прежде чем подтвердить свою гипотезу сотрудники из Колумбийского университета провели исследования.Специалисты провели эксперимент с участием 9 женщин и 8 мужчин. Добровольцам предложили 200 раз согнуть ногу рядом с датчиком, фиксирующим крутящий момент и скорость.Результаты показали, что мужчины быстрее и эффективнее делали упражнение, но устали быстрее женщин.После силовых упражнений у женщин мышцы остаются в более расслабленном состояние."Мы давно поняли, что женщины менее утомляемы во время изометрических тестов (статические упражнения, когда суставы не двигаются), но мы хотели понять, верно ли утверждение для более динамичных и практичных повседневных движений. Наш вердикт очевиден — женщины могут превзойти мужчин с большим отрывом", — рассказал автор исследования, профессор Брайан Далтон.