Ученые определили пользу пива

По данным ученых из Университета штата Пенсильвания пользу для кровообращения приносит доза примерно в пол-литра в день -3,4 литра в неделю.Умеренное потребление алкоголя было связано с замедлением снижения числа липопротеинов высокой плотности, так называемого "хорошего холестерина". Ученые исследовали взаимосвязь потребления алкоголя и уровня липопротеинов высокой плотности у 80 тысяч взрослых.Выяснилось, что с течением времени у всех участников снижался уровень этих липопротеинов. Однако одна-две порции алкоголя в день для мужчин или одна для женщин была связана с более медленным снижением ЛВП, чем при полном отказе от алкоголя или при злоупотреблении им.Исследователи также проанализировали, зависела ли польза от употребления алкоголя от типа напитка. Выяснилось, что наиболее выраженный эффект был именно от пива. При этом ученые предупреждают, что норма потребления пива не должна превышать 3,4 литра в неделю.