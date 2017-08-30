Объяснен вред обедов перед телевизором

Семейные обеды во время просмотра телевизора субъективно ухудшают вкус еды, постепенно приводят к отказу от здоровой пищи в пользу фаст-фуда, а также закрепляют неверные поведенческие паттерны у детей. К такому выводу пришли психологи из университета Миннесоты в США, пишет Daily Mail.В исследовании приняли участие 120 семей, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте от шести до 12 лет. Отмечается, что большинство из них были из малообеспеченных социальных групп, а также представляли национальные меньшинства.Все они записали по два своих семейных обеда на мобильные устройства, а потом рассказали, что съели и насколько им понравилась пища.Впечатления от еды в зависимости от телефактора существенно различались. Так, у питавшихся при включенном ТВ людей удовольствие от принятия пищи заканчивалось гораздо быстрее, и рацион их был менее здоровым.Психологи подтвердили, что при просмотре телепрограмм зрители едят неосознанно, не слишком заботясь о выборе продуктов и переходя в итоге на фаст-фуд. Вредна такая практика и для детей, которым родители, увлеченные ТВ, не успевают объяснить, как питаться правильно, предупреждают ученые.