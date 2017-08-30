Инжир при беременности: полезные свойства и противопоказания

В конце августа - в начале сентября в магазинах и на рынках появляются плоды инжира. Этот ароматный и очень полезный фрукт обладает массой ценных свойств. Но так ли он полезен во время беременности? Попробуем разобраться.Состав и калорийность инжираНесмотря на приторно-сладкий вкус, в 100 граммах свежего инжира содержится всего 49 калорий. Что касается сушеных плодов, то они намного калорийнее - 100 грамм такого лакомства могут похвастаться аж 214 калориями.Теперь, когда мы знаем все о калорийности инжира, самое время узнать о полезных витаминах и минералах, которые входят в состав продукта. В частности, плод богат кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, а также витаминами А, В1, В2, РР, Е.Польза инжира для беременныхДоказано, что этот дар природы отлично справляется с чувством голода, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, заряжает энергией и повышает общий тонус организма. Продукт советуют употреблять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, запорами и проблемами с дыханием.Инжир богат железом, поэтому он должен быть обязательным элементом питания во время беременности. К тому же, фрукт известен высоким содержанием калия - незаменимым элементом для работы скелетной и сердечной мускулатуры.Недавние исследования целебных свойств продукта показали, что он является мощным противовоспалительным средством. Ученым удалось выделить из его листьев эфирное масло, обладающее противомикробным и смягчающим действием.Еще одно ценное свойство плода - способность поддерживать в норме состав крови. Более того, регулярно употребляя инжир вы не дадите крови загустеть, а значит вам никогда не придется волноваться о тромбозе и других опасных заболеваниях. К слову, кушать инжир нужно тем будущим мамам, которые имеют генетическую склонность к варикозу и другим болезням сосудов.Как выбрать инжир?Специалисты советуют покупать свежий инжир на рынке. Там чаще всего продаются спелые и сочные плоды. Перед покупкой внимательно осмотрите фрукт: на нем не должно быть вмятин, пятен, трещин и других дефектов. К тому же, он не должен быть слишком твердым. При легком нажатии на плод, на нем должна остаться небольшая вмятина.Если же вы решили полакомиться сушеным инжиром, обращайте внимание на его цвет. Фрукт должен быть темного или янтарного цвета без какого-либо налета, плесени или пятнышек.И помните, что инжир быстро портится, поэтому не храните его в холодильнике слишком долго. Ведь свежие и спелые плоды способны насытить организм максимальным количеством полезных веществ.ПротивопоказанияУпотребление данного дара природы практически не имеет негативных последствий. Исключение составляют заболевания желудочно-кишечного тракта, а также гестационный сахарный диабет у беременных женщин. Людям с такими диагнозами лучше обходить лотки с этим заморским фруктом стороной.