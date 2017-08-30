16 признаков того, что вы энергетически истощены

Не игнорируйте эти признаки, срочно ступайте отдыхать!Энергетическое истощение – это результат переутомления и… пренебрежения собственными интересами. Довольно часто женщина жертвует своим временем, силами, потребностями в пользу близких. Это считается практически нормой, но имеет свою цену для вас. Постарайтесь не допускать состояния полной изможденности. Называем признаки, которые могут говорить о том, что ваш энергетический потенциал на нуле. Если найдете у себя хотя бы 5 признаков, знайте: вам срочно пора обратить внимание на себя!Признаки энергетического истощенияПостоянное недомогание. Когда энергия на нуле, тело пытается подать вам сигнал: пока отдохнуть! Вас могут преследовать мелкие болячки: насморк, головная боль, проблемы с кожей или пищеварением.Лень. Обычно вы довольно трудолюбивый человек, но сейчас не можете заставить себя сделать даже самую элементарную работу.Мрачные мысли. Вам все вокруг кажется плохим и серым? У вас ощущение полной бессмысленности своей жизни, депрессивные настроения? Вам пора подзарядиться энергией!Сонливость. Проснуться утром для вас – настоящая проблема, хотя обычно вы встаете довольно легко. А вечером у вас никак не получается заснуть, хотя вы чувствуете себя разбитой.Раздражительность. Ни с того ни с сего вы начинаете злиться на мужа или детей, обижаетесь по тем поводам, которые обычно вас не волновали.Отчужденность. Обычно вы – человек общительный, но сейчас вам не хочется никого видеть и слышать. Под надуманным предлогом вы отказываетесь от встреч с приятелями – для того, чтобы просто побыть в одиночестве.Безразличие к внешнему виду. Какая там прическа, какой там маникюр?! Вы еле заставляете себя влезть в несвежие джинсы и пару раз провести по волосам расческой!Плохой внешний вид. Впрочем, приводить внешность в порядок вам кажется полной бессмыслицей. У вас серая кожа, обломанные ногти, секущиеся волосы, опухшие глаза.Отсутствие аппетита. Вы смотрите на еду, даже любимую, с отвращением. Иногда только почувствовав головокружение, вспоминаете, что не ели сегодня ни разу.Проблемы с кулинарией. Вы продолжаете честно готовить еду на всю семью, только вот блюда у вас выходят невкусными или испорченными. А ведь вроде все делаете как всегда!Проблема с комнатными растениями. Комнатные цветы очень чувствительны к недостатку энергии, так что, возможно, в последнее время растения на подоконнике вдруг стали болеть или завяли.Сексуальное безразличие. Вам неприятно даже думать о сексе, вы пытаетесь правдами и неправдами избежать выполнения супружеских обязанностей. Вам просто нечего сейчас дать своему мужу – у вас совершенно нет энергии и сил.Апатия. Когда вы сами себя спрашиваете, чего бы вам сейчас хотелось бы, вы понимаете, что у вас исчезли желания. Ничего не приносит вам радость – ни чашка кофе, ни сладости, ни общение с подругой, ни шопинг.Чувство загнанного зайца. Именно так вы можете сейчас себя чувствовать: будто вы куда-то несетесь, кому-то что-то постоянно должны. И в итоге недовольны ни собой, ни окружением.Перетягивание одеяла на себя. Как только вам начинает казаться, что уж лучше переделать все самой, чем рассчитывать на качественное выполнение кем-либо, знайте: вы не только не справитесь с объемом работ, но и переругаетесь со всеми окружающими.Пересуды о других. Вас потянуло на сплетни? Вам хочется говорить о ком-то гадости, осуждать чей-то образ жизни или поступки? Вполне вероятно, что таким образом вы пытаетесь убежать от чувства опустошенности, которое испытываете в данный момент. Увы, сплетнями вы от него не избавитесь.