4 продукта, которые избавят от жира на животе за 8 дней

Чтобы быть обладательницей красивого живота, необходимо заниматься спортом, стараться следить за питанием, а также обязательно включить в рацион следующие продукты.ГрейпфрутГрейпфрут благодаря большому содержанию клетчатки и витамина С не только убирает жир в живота, но и способствует избавлению от целлюлита.Диетологи советуют есть грейпфрут в качестве перекуса.СвеклаСвекла богата бетаином, который уже много лет используют для похудения. А, точнее, для избавления от лишнего жира (бетаин расщепляет жиры).Кроме того, второй важный компонент свеклы – куркумин не дает образовываться новому жиру. Поэтому обязательно включи свеклу в свой ежедневный рацион.ТунецТунец – отличный источник белка, который также способствует уменьшению жировой прослойки на животе.Диетологи советуют, заменять мясо в рационе тунцом (или другой нежирной рыбой). Делая это, ты не только улучшишь внешний вид живота, но и похудеешь на 2-3 килограмма за месяц.Оливковое маслоПомни, женскому организму для нормального функционирования нужен жир. И лучше всего, если это будет оливковое масло. Оно полностью безопасно для фигуры, а его состав – волшебный для организма. В частности, оливковое масло стимулирует сжигание жира.В нем много насыщенных жирных кислот, и они полностью усваиваются организмом.