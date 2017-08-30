4 продукта, которые избавят от жира на животе за 8 дней
Грейпфрут
Грейпфрут благодаря большому содержанию клетчатки и витамина С не только убирает жир в живота, но и способствует избавлению от целлюлита.
Диетологи советуют есть грейпфрут в качестве перекуса.
Свекла
Свекла богата бетаином, который уже много лет используют для похудения. А, точнее, для избавления от лишнего жира (бетаин расщепляет жиры).
Кроме того, второй важный компонент свеклы – куркумин не дает образовываться новому жиру. Поэтому обязательно включи свеклу в свой ежедневный рацион.
Тунец
Тунец – отличный источник белка, который также способствует уменьшению жировой прослойки на животе.
Диетологи советуют, заменять мясо в рационе тунцом (или другой нежирной рыбой). Делая это, ты не только улучшишь внешний вид живота, но и похудеешь на 2-3 килограмма за месяц.
Оливковое масло
Помни, женскому организму для нормального функционирования нужен жир. И лучше всего, если это будет оливковое масло. Оно полностью безопасно для фигуры, а его состав – волшебный для организма. В частности, оливковое масло стимулирует сжигание жира.
В нем много насыщенных жирных кислот, и они полностью усваиваются организмом.
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