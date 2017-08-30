Ежедневное употребление фруктов защищает от диабета

Употребление в пищу свежих фруктов каждый день может сократить риск развития диабета, утверждают исследователи из Оксфордского университета. По словам специалистов, данная работа должна развеять опасения, что употребление в пищу слишком большого количества фруктов является вредным из-за высокого содержания сахара в них.Новое испытание продемонстрировало, что включение в рацион большого количества фруктов не приводит к повышению сахара в крови, вероятно, потому, что глюкоза и фруктоза в плодах поглощаются организмом иначе, чем рафинированный сахар в тортах и обработанные пищевых продуктах. Употребление в пищу фруктов каждый день может сократить риск развития диабета, потому что плоды содержат полезную клетчатку и витамины, говорят специалисты. В данном случае лучше выбирать яблоки, апельсины, груши и ягоды, потому что они повышают уровень сахара в крови медленнее, чем бананы, виноград и тропические фрукты.В 7-летнем исследовании, в котором приняли участие около 500000 человек, было установлено, что испытуемые имели на 12% более низкий риск развития диабета, если они ели фрукты каждый день. Эти данные свидетельствуют о том, что более высокое потребление свежих фруктов полезно профилактики сахарного диабета.