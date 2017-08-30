Диеты с низким содержанием жиров могут увеличить риск ранней смерти, сообщают канадские ученые из Университета Макмастера. Глобальное исследование 135000 человек показало, что люди, которые потребляют наименьшее количество жиров, имеют самые высокие показатели смертности. Выводы, представленные на крупнейшей в мире конференции по сердечно-сосудистым заболеваниям, оспаривают традиционные диетические советы, которые направлены на то, чтобы убедить людей сократить жир в своем рационе.По словам экспертов, жир может оказывать защитный эффект на здоровье человека. Специалисты обнаружили, что люди с самым низким потреблением жира на 23% чаще умирали молодыми. Ученые считают, что вместо жиров людям следует отказаться от углеводов – картофеля, хлеба, макарон и риса. Новые результаты добавят неопределенность в отношении того, из чего должно состоять здоровое питание, и эта путаница, вероятно, будет продолжаться долгие годы.«На протяжении десятилетий руководства по правильному питанию сосредотачивались на сокращении общего жира и насыщенных жирных кислот в рационе, – говорит доктор Махшид Дехган. Но наше тело нуждается в жире. Он обеспечивает организм необходимыми кислотами и питательными веществами, которые играют определенную роль в нашем здоровье. Когда вы сокращаете потребление жира до очень низких уровней, вы воздействуете на эти важные вещества». Эксперты подчеркивают, что люди не должны потреблять жиры в неограниченном количестве, но получение 35% энергии из жиров будет благоприятно влиять на здоровье.