Диеты с низким содержанием жиров могут увеличить риск ранней смерти
По словам экспертов, жир может оказывать защитный эффект на здоровье человека. Специалисты обнаружили, что люди с самым низким потреблением жира на 23% чаще умирали молодыми. Ученые считают, что вместо жиров людям следует отказаться от углеводов – картофеля, хлеба, макарон и риса. Новые результаты добавят неопределенность в отношении того, из чего должно состоять здоровое питание, и эта путаница, вероятно, будет продолжаться долгие годы.
«На протяжении десятилетий руководства по правильному питанию сосредотачивались на сокращении общего жира и насыщенных жирных кислот в рационе, – говорит доктор Махшид Дехган. Но наше тело нуждается в жире. Он обеспечивает организм необходимыми кислотами и питательными веществами, которые играют определенную роль в нашем здоровье. Когда вы сокращаете потребление жира до очень низких уровней, вы воздействуете на эти важные вещества». Эксперты подчеркивают, что люди не должны потреблять жиры в неограниченном количестве, но получение 35% энергии из жиров будет благоприятно влиять на здоровье.
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