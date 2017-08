Самые полезные продукты при простуде

Необходимо есть больше продуктов с витамином С.Увы, витамин C не накапливается в организме, а растворяется в воде и выводится наружу за один день. Но он абсолютно незаменим для нашего здоровья: укрепляет иммунитет, борется со свободными радикалами, помогает усваиваться железу и участвует в выработке антистрессовых гормонов. Особенно он важен во время смены сезонов, когда простуда или грипп могут взяться буквально ниоткуда. Откуда же нам получить ежедневную дозу чудо-витамина.Суточная потребность витамина С у взрослого человека – 45-70 мг. Беременным и кормящим женщинам, часто страдающим от анемии, нужно чуть больше – от 70 до 100 мг. Детям постарше потребуется от 40 до 50 мг витамина, а грудничкам достаточно 30-35 мг. Руководствуйтесь этими цифрами, составляя себе дневной рацион.1. Шиповник.Вопреки распространенному стереотипу, лидером по содержанию витамина C является вовсе не лимон, а шиповник. Притом в сухих плодах его количество гораздо выше, нежели в свежих: 1200 мг/100 г против 470 мг. Хотите быстро пополнить запас полезного вещества? Выпейте чаю!2. Сладкий красный перец.Этот продукт занимает вторую строчку витаминного хит-парада. Содержание витамина C в 100 г перца – 250 мг, поэтому совсем не лишним будет побаловать себя свежим салатом, или похрустеть перчиком в качестве закуски.3. Черная смородина и облепихаБронзовую медаль в нашем рейтинге продуктов получают ягоды облепихи и черной смородины, в 100 г которых содержится 200 мг витамина С. Закрывайте на зиму варенье, пейте чай и наслаждайтесь богатырским здоровьем: простуды обойдут вас стороной.4. Зелень петрушки150 мг витамина C на 100 г петрушки – тоже отличный показатель, поэтому она сгодится не только для украшения праздничных блюд, но и для полноценного употребления в пищу. К тому же, петрушка отлично поднимает гемоглобин, освежает дыхание и нормализует давление.5. Брюссельская капустаВ 100 г брюссельской капусты содержится 120 мг витамина C. Если вы редко употребляете этот продукт – немедленно пересмотрите свое решение, ведь он не только полезный, но и очень вкусный. Брюссельскую капусту можно добавлять в салаты, супы, рагу и другие популярные блюда.6. Свежий укропДушистый зеленый укроп содержит 100 мг витамина C в 100 г продукта. В сушеном или замороженном виде он хоть и менее полезен, но тоже принесет организму пользу. Смело добавляйте укроп в салаты, супы и соусы, посыпайте им картофель и укрепляйте иммунитет.7. КивиКисло-сладкий фрукт совсем не зря вошел в рацион украинцев: в 100 г киви содержится до 90 мг витамина C. В отличие от петрушки, брюссельской капусты и шиповника, киви очень любят дети, а значит, их витаминный запас будет пополняться без капризов и слез.8. Цветная капустаЕще один вид капусты, в котором содержится приличное количество витамина C (70 мг/100 г). Цветную капусту можно тушить, запекать, жарить в кляре, мариновать и варить. Но запомните: термообработка влияет на витамины, и оптимально будет лишь слегка обварить овощ в кипятке.9. Апельсины, клубника, земляникаНаконец-то пришло время привычных цитрусовых: в 100 г апельсина содержится 60 мг витамина C. Девятую позицию рейтинга фрукт разделил с любимыми весенними ягодами: клубникой и земляникой. Соединив эти ингредиенты с киви, вы получите настоящую витаминную бомбу, которая, к слову, очень вкусна в виде салата.10. Шпинат, хренНаверняка вы помните мультфильм про моряка Попайя, который уплетал шпинат и становился сильным. Возможно, та же участь уготована и вам, ведь в 100 г шпината содержится 55 мг витамина C. Не нравится шпинат? Можем предложить вам отечественный аналог – хрен, в котором поместилось такое же количество витамина.