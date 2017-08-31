Курение является источником психологических проблем

Не секрет, что курение увеличивает вероятность развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало: курение также чревато негативными последствиями для психики, например неуверенностью в себе.В исследовании приняли участие курильщики и люди, которые не курили.Специалисты обнаружили, что курильщики были на 200% чувствительнее, чем добровольцы, которые не курили. Кроме того, уровень психологического стресса у куривших участников оказался на 178% выше по сравнению с теми, кто не курил.Еще курение повышало риск проблем со сном, отсутствия мотивации, переедания, недоедания, вспышек гнева дома или на работе.Также исследователи установили: 93% курильщиков, участвовавших в исследовании, врачи попросили отказаться от вредной привычки. 75% куривших добровольцев считали, что бросить курить очень сложно. Многие пытались бросить курить не менее двух-трех раз, но не смогли.