Растительный гормон способен вылечить рак

Ученые утверждают, что растения производят целый спектр разнообразных гормонов, помогающих им развиваться и выживать. Возможно, это откроет путь к лечению разнообразных заболеваний, от ожирения до рака.Специалисты выяснили, что растительный гормоны сказываются на всех аспектах роста растений, на том, как они будут ориентироваться по солнцу, на том, созреют ли плоды или их вообще не будет. Только теперь ученые приходят к осознанию, что эти молекулы могут сказываться и на жизни бактерий в пищеварительном тракте человека, а потом и на его здоровье. Растения производят гормон, известный как абсцизовая кислота, во время засухи. Таким образом, диета, богатая растениями с абсцизовой кислотой, может помочь в лечении диабета.Ученых больше всего интересует вопрос о том, что растительные гормоны воздействуют на бактерии в кишечнике или даже на клетки организма. Следовательно, в будущем гормон растений поможет медикам в лечении рака.