Сеанс массажа может вызывать инсульт

Сеанс массажа, посещение мануального терапевта или остеопата может быть связано с повышенным риском инсульта, говорится в заявлении, распространенном Американской ассоциацией сердца.Четыре больших исследования установили связь между манипуляциями в области шеи и инсультами у пациентов до 45 лет.Авторы заявления говорят, что перед тем как идти на курс массажа или мануальной терапии, необходимо обследовать сосуды. Дело в том, что Энергичные толчки и повороты, которые используются при манипуляциях с шеей, могут приводить к небольшим разрывам в стенках артерий в области шеи, что может привести к инсульту, если при разрыве сформируется кровяной сгусток — он может заблокировать кровеносный сосуд в головном мозге.Травмы артерий являются важной причиной инсульта у молодых и людей среднего возраста, что составляет от 8 до 25 процентов случаев инсульта у пациентов моложе 45 лет, утверждают авторы исследований.