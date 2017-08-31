Как изменение климата повлияет на развитие новых заболеваний

Как изменение климата повлияет на развитие инфекций? Ученые решили выяснить может ли изменение климата привести к росту паразитарных инфекций.Предыдущие исследования показали, что инфекции от одного или нескольких паразитных видов контролируют иммунный ответ у кроликов. Тем не менее, инфекции другого паразитарного вида не контролируются, хотя кролик имел иммунный ответ на паразита. У бактерий, которые не вызывали иммунный ответ, исследователи наблюдали повышение активности в тепличных условиях.Климат продолжит изменяться независимо от нашего желания, поэтому нам нужно будет адаптировать организм на восприятие паразитарных инфекций, в основе которых лежит вирусная этиология.