Как изменение климата повлияет на развитие новых заболеваний
Предыдущие исследования показали, что инфекции от одного или нескольких паразитных видов контролируют иммунный ответ у кроликов. Тем не менее, инфекции другого паразитарного вида не контролируются, хотя кролик имел иммунный ответ на паразита. У бактерий, которые не вызывали иммунный ответ, исследователи наблюдали повышение активности в тепличных условиях.
Климат продолжит изменяться независимо от нашего желания, поэтому нам нужно будет адаптировать организм на восприятие паразитарных инфекций, в основе которых лежит вирусная этиология.
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