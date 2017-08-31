Слезы человека столь же уникальны, как и снежинки

Это пузыри, бактерии или, возможно, космические камни? Нет - это человеческие слезы, такими вы их раньше никогда не видели.Изображение каждой слезы было получено забором в пипетку и переносом образца на предметное стекло, где каждой капле дали время, чтобы высохнуть, испариться. После чего тонкие белые структуры кристаллизованной соли оставили невероятные следы. Соль в слезах содержит антитела и другие белки, которые бороться с инфекциями и помогает защитить глаза.Фотографу Морису Миккерсу пришла идея визуализации кристаллов фармацевтических препаратов. Для этого группе добровольцев был включен либо сентиментальный ролик, либо слезы были вызваны физическим воздействием. Удивительно, что слезы счастья оказались более художественными, чем слезы, полученные путем насилия.«Я был поражен тем, что увидел. Люди не могли поверить насколько их горе может быть красивым. Каждая слеза столь же уникальная, как и снежинка», - говорит он.