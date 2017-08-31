Капли слюны достаточно для обнаружения раковой опухоли

Ученые разрабатывают тест, способный обнаружить рак, который можно проводить в домашних условиях.Дэвид Вонг, профессор онкологии из Университета штата Калифорнии говорит, что ДНК опухоли возможно обнаружить, когда он циркулирует в жидкости организма - подход, более известный известный как биопсия жидкости.В настоящее время врачи-онкологи используют только анализ крови для обнаружения рака. Однако, этот тест не всегда бывает точным, так как раковые клетки имеют период «окна», время, когда рак невозможно обнаружить. Как правило, этот период бывает на стадии зарождения болезни. Тесты профессора Вонг показали, что всего лишь одна капля слюны содержит достаточно данных, чтобы поставить окончательный диагноз, даже когда опухоль только начинает развиваться.Преимущества технологии доктора Дэвида Ванг является то, что тест неинвазивный и достаточно дешевый.