Универсальный тест сумеет определять все существующие виды вирусов
Создатели теста утверждают, что их метод способен распознать вероятность вспышки смертельных вирусов на ранней стадии.
Ученые расценивали новый тест, взяв два набора биологических образцов — например, из крови и кала либо носовых выделений у пациентов из Детского Госпиталя Святого Луиса.
Неповторимый тест также диагностирует ротавирус, норавирус и некоторые иные вирусы, содействующие развитию тяжелых форм желудочно-кишечных инфекций. По утверждению разработчиков, тест не уступает методике, которая относится к золотому стандарту диагностики и часто применяется в условиях клинических лабораторий. Кроме того, они ограничены определенными штаммами бактерий, которые призваны искать. В принципе, базу можно пополнять, ежели будут открыты новые вирусы.
Ведь благодаря выявлению всех вирусов, значительно легче поставить диагноз пациенту и назначить правильное лечение.
«Тест настолько чувствительный, что он может распознать генетически близкие друг к другу вирусы», — радуется соавтор работы Тодд Уайли [Todd Wylie].
Исследование образцов пациентов показало, что тест ViroCap может обнаруживать вирусы, не найденные при общепринятом испытании на основе секвенирования генома.
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