Универсальный тест сумеет определять все существующие виды вирусов

По утверждению исследователей Вашингтонского университета, исключительное качество их тестирования охватывает большинство вирусов, отысканных в организме человека и животных. Как сообщает Medical News Today, вирусы, обитающие на и в теле, называются «виром».Создатели теста утверждают, что их метод способен распознать вероятность вспышки смертельных вирусов на ранней стадии.Ученые расценивали новый тест, взяв два набора биологических образцов — например, из крови и кала либо носовых выделений у пациентов из Детского Госпиталя Святого Луиса.Неповторимый тест также диагностирует ротавирус, норавирус и некоторые иные вирусы, содействующие развитию тяжелых форм желудочно-кишечных инфекций. По утверждению разработчиков, тест не уступает методике, которая относится к золотому стандарту диагностики и часто применяется в условиях клинических лабораторий. Кроме того, они ограничены определенными штаммами бактерий, которые призваны искать. В принципе, базу можно пополнять, ежели будут открыты новые вирусы.Ведь благодаря выявлению всех вирусов, значительно легче поставить диагноз пациенту и назначить правильное лечение.«Тест настолько чувствительный, что он может распознать генетически близкие друг к другу вирусы», — радуется соавтор работы Тодд Уайли [Todd Wylie].Исследование образцов пациентов показало, что тест ViroCap может обнаруживать вирусы, не найденные при общепринятом испытании на основе секвенирования генома.