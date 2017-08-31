Анализ крови может показать, когда антибиотики не помогут

Тест прост: ежели инфекция бактериальная — назначается антибиотик, ежели вирусная — антибиотик из лечения исключается. При всем этом большинство заболеваний вызвано инфекцией, но не бактериями.Новый тест был опробован не менее чем на 300 больных, страдавших болезнями, вызванными вирусами гриппа, риновирусами, стрептококками и иными микробами. И затем профессионалы не могут вылечить пациента, бактерии берут вверх, и он погибает. «Мы используем множество информации, чтобы провести диагностику». По данным статистики, пациенты, обратившиеся с респираторными болезнями, в основной массе случаев подвергаются лечению антибиотиками.Американские ученые вплотную приблизились к созданию необычайного метода, способного распознать разные вирусы и бактериальные инфекции дыхательных путей. Еще они взяли образцы у здоровых людей.Американские ученые выявили генную «подпись», связанную с вирусными инфекциями, до этого. При этом достоверный результат теста можно получить всего лишь за один час. И всё же необоснованное применение антибиотиков может привести к тому, что миру придётся сразиться с супербактериями.