Анализ крови может показать, когда антибиотики не помогут

Тест прост: ежели инфекция бактериальная — назначается антибиотик, ежели вирусная — антибиотик из лечения исключается. При всем этом большинство заболеваний вызвано инфекцией, но не бактериями.

Новый тест был опробован не менее чем на 300 больных, страдавших болезнями, вызванными вирусами гриппа, риновирусами, стрептококками и иными микробами. И затем профессионалы не могут вылечить пациента, бактерии берут вверх, и он погибает. «Мы используем множество информации, чтобы провести диагностику». По данным статистики, пациенты, обратившиеся с респираторными болезнями, в основной массе случаев подвергаются лечению антибиотиками.

Американские ученые вплотную приблизились к созданию необычайного метода, способного распознать разные вирусы и бактериальные инфекции дыхательных путей. Еще они взяли образцы у здоровых людей.

Американские ученые выявили генную «подпись», связанную с вирусными инфекциями, до этого. При этом достоверный результат теста можно получить всего лишь за один час. И всё же необоснованное применение антибиотиков может привести к тому, что миру придётся сразиться с супербактериями.

Добавил med2 в категорию Фармакология

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