Холодная погода увеличивает риск инфаркта

Шведские ученые провели новое масштабное исследование на тему инфаркта и его основных причин. Как оказалось, холодная погода оказывает непосредственное влияние на возникновение сердечных приступов.Исследование длилось на протяжении последних 16 лет, а количество его участников составило 280 тысяч человек. В ходе научной работы специалисты брали за основу три показателя – прогноз метеорологической станции, температура на улице и количество сердечных приступов в определенный день.В итоге, шведские ученые пришли к выводу, что на зимний период года приходится огромное количество инфарктов. Помимо низкой температуры, негативное влияние на работу сердца оказывает высокая влажность воздуха, сильный ветер и пасмурные дни. Как отметили авторы работы, сердечное недомогание в зимний период года могут почувствовать абсолютно все возрастные категории людей.Связь между инфарктами и минусовой температурой специалисты объясняют снижением эластичности сосудов и повышенным артериальным давлением.