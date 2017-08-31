Педиатры выяснили, как лишний вес отражается на детском организме
Если Индекс массы тела превышал 30, то сердечная мышца была на 30% толще, чем у детей с нормальным весом. В частности, отмечалось увеличение и утолщение правого желудочка. Это может привести к развитию реальной сердечной недостаточности. Примечательно: почти все тучные дети ели детское питание и не были вскормлены грудью. Эксперты полагают, что дело именно в детском питании.
Согласно статистике, в США и Британии фиксируются особо высокие показатели детского ожирения. Здесь почти у каждого третьего ребенка есть лишний вес или полноценное ожирение. И число тучных детей постоянно растет, что повышает риск развития настоящей эпидемии хронических заболеваний у местного населения.
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