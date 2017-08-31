Педиатры выяснили, как лишний вес отражается на детском организме

Проблемы с сердцем могут носить не только возрастной или врожденный характер. Как показали исследования, у тучных детей проявляются признаки повреждения сердца уже в возрасте до года, пишет The Daily Mail. Эксперты исследовали результаты сканирования сердца более 400 тучных детей. Сканирование выявило структурные отличия в органе.Если Индекс массы тела превышал 30, то сердечная мышца была на 30% толще, чем у детей с нормальным весом. В частности, отмечалось увеличение и утолщение правого желудочка. Это может привести к развитию реальной сердечной недостаточности. Примечательно: почти все тучные дети ели детское питание и не были вскормлены грудью. Эксперты полагают, что дело именно в детском питании.Согласно статистике, в США и Британии фиксируются особо высокие показатели детского ожирения. Здесь почти у каждого третьего ребенка есть лишний вес или полноценное ожирение. И число тучных детей постоянно растет, что повышает риск развития настоящей эпидемии хронических заболеваний у местного населения.