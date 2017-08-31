Отказ от жиров убивает человеческий организм

В рационе человека обязательно должно быть достаточное количество жиров. Как показали последние исследования, диета с низким содержанием жира может повысить риск преждевременной смерти. Притом, еще недавно диетологи рекомендовали снижать объем жиров в рационе.Последнее исследование ученых Университета Макмастера с 135000 добровольцев показало: люди, употребляющие минимальное количество жира, на 23% чаще умирали раньше положенного срока по сравнению с теми, кто активно употреблял продукты, богатые жирами. У людей с низким показателем жиров в рационе чаще диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.Ученые также сделали вывод, что человеку следует ограничивать потребление углеводов (картофеля, хлеба, пасты, риса). Человеческому организму необходимы жиры. С ними переносятся витамины, поступают жирные кислоты. Однако это не означает, что разрешается бесконтрольное потребление жиров. Согласно рекомендациям, 35% от суточной нормы потребления энергии должны поступать из жиров.