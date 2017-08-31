Корица может нейтрализовать вред от жирной диеты

Корица может помочь нейтрализовать вред, наносимый организму жирной диетой. Об этом сообщается в новом исследовании, результаты которого представили в ходе конференции Американской Ассоциации Сердца (American heart Association).Специалисты провели исследование на крысах, в ходе которого подопытные животные в течение 12 недель питались жирными продуктами. Некоторым грызунам давали добавки с корицей, а остальным – нет. Исследование показало, что корица замедляла процесс накопления жира и снижала риск развития болезней сердца.Крысы, употреблявшие добавки с корицей, весили меньше и имели меньше жира на животе. Кроме того, уровни сахара, инсулина и жиров в крови у них были ниже, чем у тех, кто не получал добавки с корицей. Также в организме употребляющих корицу животных оказалось больше антиоксидантов и противовоспалительных молекул.Корица, как показали и предыдущие исследования, в самом деле полезна для здоровья. Так, одно из исследований показало, что корица улучшает способности к обучению, а также защищает мозг от деменции и болезни Паркинсона. Кроме того, исследователи из Университета Аризоны выяснили, что коричный альдегид (соединение, придающие корице специфический аромат и вкус) помогает справиться с колоректальным раком.