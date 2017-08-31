Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого

Мороженое на завтрак сделает вас умнее.

Интересное исследование провел профессор Йошихико Кога (Yoshihiko Koga) из токийского университета Киорин. Он обнаружил, что замена утренних хлопьев на утреннее мороженое может улучшить внимательность и умственную производительность.

Для своего эксперимента профессор сравнил активность людей, которые ели мороженое после пробуждения с теми, кто этого не делал. И те и другие выполнили несколько заданий на сообразительность. В результате выяснилось, что группа, которая питалась мороженым, имела более быструю реакцию и способность лучше обрабатывать информацию.

Профессор Кога допустил, что результаты эксперимента были связаны с шоковой реакцией мозга на низкую температуру мороженого, поэтому он повторил свой тест еще раз. Теперь японский ученый дал группе выпить стакан холодной воды сразу после пробуждения, а потом решить ряд задач. Участники нового исследования продемонстрировали определенную степень повышения бдительности и умственных способностей, но уровнем значительно ниже, чем среди субъектов, которые начали свой день с мороженого.

Однако не все эксперты согласны с результатами исследования. Британские диетологи отнеслись к эксперименту скептически. По словам специалистов, объяснение может заключаться в том, что мороженое - это удовольствие, которое вызывает положительные эмоции и за счет этого добавляет энергии.

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