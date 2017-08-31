Сколько овощей и фруктов нужно съедать за день?

Диетологи определили, сколько овощей и фруктов нужно употреблять в день.Специалисты в области диетологии вычислили оптимальную дозу фруктов и овощей в день. Если употреблять обозначенное количество этих продуктов, то вы защитите себя от многих болезней.Согласно выводам ученых из Оксфордского университета, оптимальная доза фруктов и овощей в день - 8 порций.Люди, которые употребляют столько здоровой пищи, реже страдают от болезней сердца. Так, вероятность смерти от ишемической болезни сердца снижается на 22%. Также фрукты и овощи в большом количестве нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.Такие выводы были сделаны в ходе исследования с участием более 300 000 добровольцев в возрасте 40-85 лет.