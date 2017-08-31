Сахар влияет на мозг, как кокаин

В ходе нового исследования австралийские ученые Квинслендского технологического университета выяснили, что регулярное потребление сахара можно сравнить с влиянием на организм человека некоторых видов наркотических веществ, пишет NY Post.В частности, авторы научного исследования пришли к выводу, что сахар, кроме ожирения, повышенного аппетита, отсутствия мотивации, депрессии и потери контроля, оказывает влияние на мозг и может привести к изменению поведения человека, во многом схожем с злоупотреблением наркотиками.Профессор кафедры неврологии Селена Бартлетт отмечает, что сахар способствует выработке в мозгу человека нейромедиатора допамина, который вызывает изменение поведения и заставляет испытывать привязанность к потреблению того или иного вещества или продукта. После длительного злоупотребления сахара, как и наркотиков, уровень допамина падает, что в результате приводит к формированию пристрастия и желанию увеличить количество потребляемого вещества. Таким образом, можно констатировать, что сахар вызывает привыкание, как и наркотические вещества.