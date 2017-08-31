Табак вызывает раковые мутации

Американские ученые утверждают, с первых же секунд курение пагубно влияет на здоровье человека, вызывая невозвратимые генетические последствия, которые могут привести к раку.Профессор Стефан Хечт из Университета Миннесоты отмечает, что их опыт, проведенный при содействии Национального института рака - первое исследование на людях, которое дает возможность следить, каким образом табак повреждает ДНК.В ходе исследования ученых особенно заинтересовал один из типов примесей, содержащихся в табачном дыме - фенантрен. Его содержание было обнаружено в крови у курильщика, где он создавал токсическое соединение, которое пагубно влияет на ДНК, подвергая к появлению раковых мутаций. Установлено, что наибольшая концентрация фенантрена в организме человека возникает через 15-30 минут после курения.