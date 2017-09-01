Диетологи объяснили, кому необходимо ежедневно есть морковь

Отличный овощ для профилактики атеросклероза.Настоящий кладезь витаминов – морковь, часто остается недооцененной. Между тем, этот полезный и доступный всем корнеплод, отличное средство для профилактики сердечно-сосудистых болезней, глазных заболеваний, стоматологических проблем и не только.Больше всего морковь содержит витаминов группы А - ретиноидов и каротиноидов – близких по своему составу веществ. Витамин А способствует укреплению иммунной системы в целом, необходим для поддержания остроты зрения, делает кожу и слизистые оболочки крепче и эластичнее. Недостаток в организме витамина А, как свидетельствует медицинская статистика, может приводить к развитию рака молочной железы у женщин и ухудшать качество спермы у мужчин.Также морковь богата клетчаткой, что помогает очищать сосуды от оседания на них вредного холестерина, тем самым являясь способом профилактики атеросклероза. Морковь помогает укрепить эмаль зубов: медики рекомендуют грызть сырую морковку, это помогает снизить кровоточивость десен, очистить полость рта от бактерий. Поэтому морковь в сыром виде рекомендована детям и взрослым. К тому же, обрабатывая морковь термическим способом, мы способствуем потере овощем ценных витаминов и микроэлементов.Морковный сок рекомендован при гиповитаминозе – дефиците витаминов, а также обладает противовоспалительными, антисептическими, противомикробными и обезболивающими свойствами. Морковным соком лечат нарушения минерального обмена – полиартрит, желчнокаменную болезнь. Однако морковный сок не рекомендован при обострении язвенной болезни и гастрита. А при лечении хронических заболеваний пищеварительной системы морковь наоборот полезна: она обладает легким слабительным и мочегонным действием. Также медики отмечают, что регулярное употребление моркови улучшает работу мозга и оказывает успокаивающее действие.